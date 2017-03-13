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12:45 (мск), источник: Газета.Ру

Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель

Баррель уверенно стремится к психологической отметке в $50, что сводит на нет все усилия ОПЕК и других производителей (в том числе и России) по стабилизации рынка. Уже дает плоды энергетическая политика Дональда Трампа. Если раньше ОПЕК сбивала мировые цены на нефть, чтобы выдавить с рынка американские проекты, то теперь условия диктуют США. Для России это может обернуться бюджетными потерями и падением национальной валюты.

Источник: AP 2017

Цена барреля идет к $50 по наклонной. В понедельник на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent опускалась ниже $51 (до $50,85). К 12.00 мск цены несколько скорректировались вверх до $51,32 за баррель.

Такие цены в последний раз были зафиксированы в 20-х числах ноября прошлого года

Падение в понедельник вызвано данными о количестве действующих буровых в нефтяном секторе США, которые опубликовал один из лидеров мирового нефтесервиса, компания Baker Hughes в воскресенье.

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По оценке BH, за неделю, завершившуюся 10 марта, число буровых установок в США выросло на 12 штук (1,58%) — до 768 единиц. В годовом выражении этот показатель вырос на 288 единиц (60%). Причем основной рост пришелся уже на 2017 год, в начале января действующих буровых в Америке было 529 штук, то есть с начала года рост составил 239 единиц (около 45%). Это вызвано тем, что именно в конце 2016 — начале 2017 гг. цена барреля стабилизирвалась в коридоре $54−56.

Это, в свою очередь, было связано с решением об ограничении производства нефти, которое страны ОПЕК и 11 независимых производителей (включая Россию) приняли 30 ноября.

Американская «нефтянка» отличается большей гибкостью, чем, например, российский нефтяной сектор, и может оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, вводя в строй или приостанавливая работу в соответствии с ценами. «Официально» поворотной ценой для нефтяных проектов США считается $50 за баррель, если котировки идут выше, американские нефтянки начинают запускать новые (точнее, ранее приостановленные) проекты. При этом по многим проектам в Штатах себестоимость добычи составляет меньше $35 за баррель.

Первое в 2017 году серьезное падение барреля произошло 8 марта, когда цены рухнули сразу более чем на 5%

Это стало реакцией на статистику Министерства энергетики США, согласно которой коммерческие запасы нефти в Америке выросли за предшествующую неделю сразу на 8,22 млн баррелей, тогда как рынок прогнозировал увеличение запасов лишь на 1,7 млн барр. В результате запасы достигли рекордного уровня в 528,4 млн барр.

Но в большей степени падению нефтяных котировок способствовали прогнозы американского Минэнерго и Международного энергетического агентства, в которых говорится о серьезном росте производства нефти, который ожидает Штаты в ближайшей перспективе. МЭА даже говорило о новом витке сланцевой революции.

«Снижение цен на нефть остается в пределах допустимого для нефтяной промышленности, — полагает глава аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. — Падение временное, связанное с отчетом EIA (Управление энергетической информации при американском Минэнерго, которое и спрогнозировало рост добычи, — «Газета.Ru»).

Крылов считает, что EIA, прогнозируя на 2017 год мировую добычу в 98,24 млн баррелей в день при спросе в 98,15 млн барр., недооценивает такой фактор поддержки нефтяных цен, как летний сезон спроса на автомобильный бензин в США,

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)История, структура и функции международного картеля, объединяющего большинство ведущих стран–экспортеров нефти (ОПЕК).

Рост производства нефти в мире в любом случае создает дополнительное давление на цены. Большинство ценовых прогнозов по нефти, опубликованных с начала года, сходятся на том, что баррель в 2017 г. будет находиться в коридоре $55−60. В конце прошлой недели Fitch прогнозировало среднегодовую цену уже в $52,5.

Американская ConocoPhillips в конце февраля говорила о возможности падения котировок в течение ближайших двух лет до $30−40, причем вызвано это может быть именно перепроизводством нефти.

Характерно, что страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией долгое время отказывались предпринимать какие-либо усилия по стабилизации нефтяного рынка и играли на понижение, открыто заявляя, что их попытки сбить цену на нефть направлены на то, чтобы выдавить с рынка «высокозатратные», как выражались саудиты, проекты. В первую очередь речь шла об американских проектах по добыче нефти из сланца.

Но нанести серьезный удар по американскому нефтяному сектору не удалось, и после прихода к власти Дональда Трампа, Америка сама начинает давить на цены.

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Трамп еще до своего избрания заявлял, что намерен способствовать росту собственной добычи США (например, открывая доступ к федеральным участкам недр и к континентальному шельфу), причем именно с целью снизить зависимость от поставок из стран ОПЕК, которые составляют более 40% американского нефтяного импорта.

«Трамп демонстрирует комплексный подход, так как в самих США цены останутся на комфортном для производителей уровне, — комментирует партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин. — Американский президент, помимо прочего, планирует ввести заградительные пошлины на импортную нефть, так что внутренний уровень цен будет регулироваться».

В результате «освободившаяся» нефть, в первую очередь — из стран Персидского залива, выплеснется на другие рынки, что приведет к обвалу цен. «Это хорошо для Европы (европейские страны, как правило, больше потребляют, чем производят, — “Газета.Ru”), но плохо для России», — отмечает эксперт.

Для России снижение нефтяных цен обернется не только бюджетными потерями (по оценкам Экономической экспертной группы, каждый доллар в цене барреля дает бюджету порядка $1,2 млрд), но и очередным падением рубля.

Нефтяные контракты номинируются в долларах, соответственно, удешевление нефти ведет к укреплению американской валюты, что в свою очередь вызывает ослабление валюты российской.

Пока доллар подорожал до 59,03 рубля за $1. Однако 7 марта, до первого резкого падения нефти, доллар стоил 58,18 руб.

Комментарии
9
Алексей
У либералов пятые точки полопались, как попкорн, от радости! Всё, наконец-то! Конец режиму, Россия рухнула, а Китайские войска уже в Калининграде.
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Александр Михалкин
Начинаем кусать локти)
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эльшат мехтиев
Всем!!! Усердно молиться!!!
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