Обустройством поля стадиона «Ростов-Арена» займется английская компания
Заниматься обустройством футбольного поля на стадионе «Ростов-Арена» будет английская компания.
Заниматься обустройством футбольного поля на стадионе «Ростов-Арена» будет английская компания.
Как сообщили в правительстве региона, подрядчик имеет большой опыт подобной работы на лучших площадках Европы.
Уже на следующей неделе строители начнут создание «пирога» футбольного поля. А в мае его планируют засеять травой. Завершить все работы обещают в декабре этого года.