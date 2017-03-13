Обустройством поля стадиона «Ростов-Арена» займется английская компания

Как сообщили в правительстве региона, подрядчик имеет большой опыт подобной работы на лучших площадках Европы.

Уже на следующей неделе строители начнут создание «пирога» футбольного поля. А в мае его планируют засеять травой. Завершить все работы обещают в декабре этого года.