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17:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Обустройством поля стадиона «Ростов-Арена» займется английская компания

Заниматься обустройством футбольного поля на стадионе «Ростов-Арена» будет английская компания.

Как сообщили в правительстве региона, подрядчик имеет большой опыт подобной работы на лучших площадках Европы.

Уже на следующей неделе строители начнут создание «пирога» футбольного поля. А в мае его планируют засеять травой. Завершить все работы обещают в декабре этого года.

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