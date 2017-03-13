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13:00 (мск), источник: Kazinform

Резкого ослабления тенге не будет — эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ближайшие дни американская валюта будет дорожать к тенге, однако резкого ослабления казахстанской валюты не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на старшего аналитика компании «Альпари» Анну Бодрову.

Источник: Kazinform

«Казахстанский тенге отступает в паре с долларом США в начале новой мартовской недели. Предыдущие пять торговых дней с завершением 10 марта закрылись укреплением американской валюты на 0,5% в паре с тенге. Средневзвешенный курс доллара США сегодня составляет 318,20 тенге.

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Похоже, что в ближайшие дни американская валюта будет дорожать к тенге на фоне ожиданий положительного исхода мартовского заседания Федеральной резервной системы. Дополнительное влияние на тенге как на сырьевую валюту оказывает снижение нефтяных котировок", — рассказала она.

Баррель Brent отступил в область минимумов за три месяца и стоит сегодня $51,28. Анна Бодрова напомнила, что так дешево «черное золото» торговалось тогда, когда ОПЕК озвучила достижение договоренностей с партнерами о сокращении и заморозке добычи нефти. Получается, что к настоящему времени вся премия в ценах, основанная на этом факте, отыграна, считает она. Естественно, что тенге не может не реагировать на удешевление нефти.

«Рынок очень ждет повышения процентной ставки ФРС США. Заседание американского регулятора открывается завтра и завершится в среду поздно вечером. Инвесторы считают, что ставка будет повышена с почти 100%-ной вероятностью, это ожидание уже заложено в биржевые котировки, что, впрочем, совершенно не препятствует бурным реакциям рынка в моменте. Доллар США получит поддержку, если ставку пересмотрят на повышение, и это событие способно надавить на тенге. (…) В любом случае нас ожидает нервная и бурная неделя. Доллар США с большой долей вероятности продолжит рост в область 321,0 тенге. Евро проторгуется в пределах 336,50−338,50 тенге», — резюмировала она.

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