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14:12 (мск), источник: Tengrinews

Курс нацвалюты удерживается на уровне 317 тенге

По итогам предыдущей утренней сессии 13 марта стоимость одного доллара составляла 318,2 тенге.

Источник: Tengrinews

Курс нацвалюты составил 317,94 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам предыдущей утренней сессии 13 марта стоимость одного доллара составляла 318,2 тенге. Первая сделка дневных торгов 13 марта прошла по цене 318,31 тенге.

Максимальная цена достигла 318,36 тенге. Минимальная стоимость составила 317,5. Объем торгов достиг 48,55 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 317,5−318,6 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.18 по времени Астаны составила 51,37 доллара за баррель.

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