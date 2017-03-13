Новичихин: Информация о повышении стоимости проезда от Копейска до Челябинска не достоверна

Об этом рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Станислав Новичихин — директор ООО «Второй автобусный парк», который обслуживает данный маршрут.

На днях в СМИ появилась информация о повышении стоимости проезда на маршруте № 123 «Копейск — Челябинск». Однако, как пояснил Станислав Новичихин, она не соответствует действительности. Как и прежде, копейчане будут платить за билет до областного центра 25 рублей.

А с 13 марта для жителей поселков Горняк, РМЗ, Кадровик, Бажово предоставляется возможность в утренние и вечерние часы напрямую добраться до Челябинска. Одна поездка им обойдется в 40 рублей (экономия составит 8 рублей). До сегодняшнего дня они вынуждены были сначала добираться до Копейска, заплатив 23 рубля, пересесть на другую маршрутку и за 25 рублей доехать до Челябинска. В итоге стоимость проезда в одну сторону составляла 48 рублей.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, осенью 2016 года в течение трех месяцев не курсировали автобусы по межмуниципальному маршруту № 123 «Челябинск-Копейск» в связи с расторжением договора с МУП «Челябавтотранс». В ноябре объявленный министерством конкурс выиграло ООО «Второй автобусный парк». Новый перевозчик закупил 22 автобуса, вложив в покупку 80 миллионов рублей.

Это нерегулируемый маршрут, бюджетные средства не вкладываются. Согласно ФЗ № 220 перевозчик вправе устанавливать цену по своему усмотрению, чтобы окупать перевозки.