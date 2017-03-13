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17:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область сформировала заявку Верхнего Уфалея для получения статуса ТОСЭР

Челябинская область подала в министерство экономического развития Российской Федерации заявку на получение Верхнеуфалейским городским округом статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом губернатору Челябинской области доложил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Источник: Uralpress.ru

Об этом губернатору Челябинской области доложил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Заявка сформирована на основе предложения 14 инвесторов, которые выразили готовность выступить в качестве резидентов ТОСЭР и сформировать в Верхнем Уфалее более одной тысячи рабочих мест. Присвоение городу статуса ТОСЭР позволит инвесторам обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.

Кроме того, Верхний Уфалей имеет статус моногорода «красной» зоны, что дает возможность инвесторам привлечь федеральное финансирование по линии Фонда развития моногородов (до 1 миллиарда рублей под 5% годовых) и подключить инженерную инфраструктуру (ЛЭП, газ, дороги, водоснабжение и водоотведение) полностью за госсчет.

Также в настоящий момент ведутся переговоры с тремя потенциальными покупателями «Уфалейникеля». Нынешний собственник предприятия временно приостановил производство продукции ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Более 700 сотрудников отправлены в простой, более 500 работников предприятия получили уведомления о сокращении.

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