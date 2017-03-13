Челябинская область сформировала заявку Верхнего Уфалея для получения статуса ТОСЭР

Об этом губернатору Челябинской области доложил министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Заявка сформирована на основе предложения 14 инвесторов, которые выразили готовность выступить в качестве резидентов ТОСЭР и сформировать в Верхнем Уфалее более одной тысячи рабочих мест. Присвоение городу статуса ТОСЭР позволит инвесторам обнулить налог на землю и имущество сроком на пять лет, а также снизить страховые выплаты с 30% до 7,6% на десять лет и налог на прибыль до 5% на пять лет.

Кроме того, Верхний Уфалей имеет статус моногорода «красной» зоны, что дает возможность инвесторам привлечь федеральное финансирование по линии Фонда развития моногородов (до 1 миллиарда рублей под 5% годовых) и подключить инженерную инфраструктуру (ЛЭП, газ, дороги, водоснабжение и водоотведение) полностью за госсчет.

Также в настоящий момент ведутся переговоры с тремя потенциальными покупателями «Уфалейникеля». Нынешний собственник предприятия временно приостановил производство продукции ввиду экономической нецелесообразности деятельности. Более 700 сотрудников отправлены в простой, более 500 работников предприятия получили уведомления о сокращении.