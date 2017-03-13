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14:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В 2017 году на ремонт дворов Новосибирска будет потрачен 1 млрд рублей

Две трети пойдет на ремонт придомовых территорий, одна треть — на общественные пространства Новосибирска, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

Источник: Вести - Новосибирск

В 2017 году ремонт дворов Новосибирска будет потрачен 1 млрд рублей, рассказал «Вестям» депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

В федеральном бюджете на модернизацию дворов и общественных зон предусмотрено 20 млрд рублей. Из них на Новосибирскую область пойдет 1 млрд рублей.

«В Новосибирске с 2005 года работает программа по внутриквартальным и городским территориям, и на нее всегда не хватает денег. Поэтому когда в этом году началось обсуждение новой программы в Госдуме, эта инициативу мы подержали. На всю Новосибирскую область уйдет порядка миллиарда рублей. Две трети пойдет на ремонт придомовых территорий, одна треть — на общественные пространства», — пояснил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

Наибольшее внимание городские власти обратили на Михайловскую набережную. На ремонт набережной в 2017 году из областного бюджета запланирована единовременная выплата в 140 млн рублей. «Для города такой разовой единовременного вложения — такого никогда не было. Наши горожане получат прекрасное место для прогулок. Департамент культуры взял на себя ответственность по реализации проекта», — отметил Кудин.

Согласно программе, в 2017 году на придомовой территории будут проводиться в основном асфальтирование и установка парковочных карманов.

«Сначала будет сбор заявок от горожан, затем общественное обсуждение проекта. 25 мая мы должны оформить подробную муниципальную программу по Новосибирску. Основные работы начнутся с 1 июня. В течение лета ударно проведем ремонт и осенью доложим горожанам о проделанной работе», — добавил Кудин.

Чтобы узнать, участвует ли придомовая территория в программе, можно обратиться в районную администрацию. Если ремонт двора не вошел в проект на 2017 год, любой житель Новосибирска может подать заявку с просьбой включить территорию в план по модернизации на 2018−2019 годы. «Программа абсолютно точно будет проходить несколько лет», — пояснил депутат.

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