В Краснодаре на ремонт дорог выделят 2 млрд рублей

Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Деньги будут выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.



Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, отремонтируют участки дорог по улице Рашпилевской, Коммунаров, Шевченко, Уральской, Атарбекова и других.