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15:14 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре на ремонт дорог выделят 2 млрд рублей

Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. В Краснодаре будет отремонтировано более 40 участков дорожной сети. Соответствующий документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Деньги будут выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, отремонтируют участки дорог по улице Рашпилевской, Коммунаров, Шевченко, Уральской, Атарбекова и других.

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