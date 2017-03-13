В Краснодаре на ремонт дорог выделят 2 млрд рублей
Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. В Краснодаре будет отремонтировано более 40 участков дорожной сети. Соответствующий документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Краснодар. 13 марта — Новая Кубань. В Краснодаре будет отремонтировано более 40 участков дорожной сети. Соответствующий документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Ремонт пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Деньги будут выделены из федерального, краевого и местного бюджетов.
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