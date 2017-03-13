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18:16 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Цена неплохого жилья в Калининграде — где-то 70 тыс. рублей за квадратный метр

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на пресс-конференции в ТАСС в понедельник озвучил стоимость жилья в регионе.

Источник: Новый Калининград

«Себестоимость квадрата эконом-класса — она 27−30 тыс. рублей. То есть на рынке можно купить и за 35 тыс., и за 40 тыс. эконом-класс вполне. Цена такого неплохого жилья — она где-то 70 тыс. рублей за квадратный метр. Ну, бизнес-класс нормальный. И в этом смысле мы понимаем и тот огромный объем строительства, который у нас продолжает сохраняться — у нас серьезного падения так и не случилось», — сказал врио губернатора.

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