Алиханов: Цена неплохого жилья в Калининграде — где-то 70 тыс. рублей за квадратный метр

«Себестоимость квадрата эконом-класса — она 27−30 тыс. рублей. То есть на рынке можно купить и за 35 тыс., и за 40 тыс. эконом-класс вполне. Цена такого неплохого жилья — она где-то 70 тыс. рублей за квадратный метр. Ну, бизнес-класс нормальный. И в этом смысле мы понимаем и тот огромный объем строительства, который у нас продолжает сохраняться — у нас серьезного падения так и не случилось», — сказал врио губернатора.