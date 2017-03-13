Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В США растет мода на пересадку собственного жира
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская Счетная палата вернула в казну 6 миллионов

Потратив в 12 раз больше.

Источник: УралИнформБюро

13 марта Счетная палата Свердловской области представила бюджетному комитету Заксобрания отчет о своей работе за 2016 год. Проверено расходование 6 миллиардов рублей областного бюджета, найдено нарушений на 36,3 миллиона, в казну возвращено 6 миллионов, сообщает «Уралинформбюро».

Как доложила депутатам председатель палаты Елена Новоторженцева, всего было проведено 32 контрольных мероприятия, в ходе которых было проверено 160 объектов. В их числе 93 учреждения социальной сферы, 64 — экономической инфраструктуры, 3 — государственного управления. Наиболее существенные по сумме нарушения были выявлены в областном центре реабилитации инвалидов, где неправильно поставили на учет собственность на 28 миллионов рублей.

За 2016 год было составлено 33 протокола об административных нарушениях, по которым в казну было уплачено штрафов на 1,4 миллиона рублей. В бюджет было возвращено 6 миллионов рублей, потраченных необоснованно.

Расходы Счетной палаты за 2016 год составили 71,6 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Златоусте многодетную мать будут судить за убийство мужа
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Поесть бесплатно: новый сервис RestoRaids появился в России RestoRaids предлагает еду и напитки со значительной скидкой. Сейчас только в Москве проводится 398 акций с бесплатными позициями в меню
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь