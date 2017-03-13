Свердловская Счетная палата вернула в казну 6 миллионов

13 марта Счетная палата Свердловской области представила бюджетному комитету Заксобрания отчет о своей работе за 2016 год. Проверено расходование 6 миллиардов рублей областного бюджета, найдено нарушений на 36,3 миллиона, в казну возвращено 6 миллионов, сообщает «Уралинформбюро».

Как доложила депутатам председатель палаты Елена Новоторженцева, всего было проведено 32 контрольных мероприятия, в ходе которых было проверено 160 объектов. В их числе 93 учреждения социальной сферы, 64 — экономической инфраструктуры, 3 — государственного управления. Наиболее существенные по сумме нарушения были выявлены в областном центре реабилитации инвалидов, где неправильно поставили на учет собственность на 28 миллионов рублей.

За 2016 год было составлено 33 протокола об административных нарушениях, по которым в казну было уплачено штрафов на 1,4 миллиона рублей. В бюджет было возвращено 6 миллионов рублей, потраченных необоснованно.

Расходы Счетной палаты за 2016 год составили 71,6 миллиона рублей.