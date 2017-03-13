В ЕС назвали условия получения Украиной третьего транша

Положительный результат по предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС (600 млн евро) можно ожидать в течение следующих недель. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Предоставление третьего транша (также 600 млн евро) привязано к отмене Украиной моратория на экспорт леса-кругляка в Евросоюз.