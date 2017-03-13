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14:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ЕС назвали условия получения Украиной третьего транша

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли назвал условия для получения Украиной третьего транша ЕС на 600 миллионов евро.

Источник: Telegraf.com.ua

Положительный результат по предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС (600 млн евро) можно ожидать в течение следующих недель. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

Предоставление третьего транша (также 600 млн евро) привязано к отмене Украиной моратория на экспорт леса-кругляка в Евросоюз.

«Когда Президент Европейской Комиссии Юнкер несколько недель назад встречался с Премьер-министром Украины Гройсманом, он высказался совершенно четко — для украинского правительства будет достаточно подать законопроект об отмене моратория на экспорт леса-кругляка для того, чтобы начать процесс предоставления второго транша. Такой проект № 6035 уже зарегистрирован в Верховной Раде, и это позволит Европейской комиссии начать внутренний процесс консультаций относительно предоставления указанного транша. Положительный результат можно ожидать в течение даже не месяцев, а недель», — заявил он.

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По словам Мингарелли, для предоставления второго транша достаточно, чтобы законопроект просто был подан в парламент. Вместе с тем, предоставлению третьего транша должно предшествовать одобрение законопроекта.

«Это (снятие моратория. — Ред.) будет условием для предоставления третьего транша. И в этом случае третий транш никогда не будет предоставлен», — заявил глава представительства ЕС. По убеждению Мингарелли, мораторий «противоречит положениям Соглашения об ассоциации, подписанного Украиной, а также обязательствам, взятым Украиной в рамках ВТО».

«Для предоставления третьего транша есть несколько условий, отдельно в таких сферах, как борьба с коррупцией, государственное управление, фискальная управление, энергетика и юстиция, а также дерегуляция, среду для ведения бизнеса и торговли и таможня. Все эти условия оговорены в двустороннем Меморандуме о взаимопонимании, подписанном как Украиной, так и ЕС в 2015 году. Их выполнение будет значительным вкладом во внедрение реформ в Украине», — добавил глава представительства ЕС.

Он также напомнил, что общий объем макрофинансовой помощи от ЕС — 1,8 млрд евро, а это три транша по 600 млн евро. Мингарелли также отметил, что между траншами должно быть минимум три месяца перерыва.

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