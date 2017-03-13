В ЕС назвали условия получения Украиной третьего транша
Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли назвал условия для получения Украиной третьего транша ЕС на 600 миллионов евро.
Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли назвал условия для получения Украиной третьего транша ЕС на 600 миллионов евро.
Положительный результат по предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС (600 млн евро) можно ожидать в течение следующих недель. Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.
Предоставление третьего транша (также 600 млн евро) привязано к отмене Украиной моратория на экспорт
«Когда Президент Европейской Комиссии Юнкер несколько недель назад встречался с
По словам Мингарелли, для предоставления второго транша достаточно, чтобы законопроект просто был подан в парламент. Вместе с тем, предоставлению третьего транша должно предшествовать одобрение законопроекта.
«Это (снятие моратория. — Ред.) будет условием для предоставления третьего транша. И в этом случае третий транш никогда не будет предоставлен», — заявил глава представительства ЕС. По убеждению Мингарелли, мораторий «противоречит положениям Соглашения об ассоциации, подписанного Украиной, а также обязательствам, взятым Украиной в рамках ВТО».
«Для предоставления третьего транша есть несколько условий, отдельно в таких сферах, как борьба с коррупцией, государственное управление, фискальная управление, энергетика и юстиция, а также дерегуляция, среду для ведения бизнеса и торговли и таможня. Все эти условия оговорены в двустороннем Меморандуме о взаимопонимании, подписанном как Украиной, так и ЕС в 2015 году. Их выполнение будет значительным вкладом во внедрение реформ в Украине», — добавил глава представительства ЕС.
Он также напомнил, что общий объем макрофинансовой помощи от ЕС — 1,8 млрд евро, а это три транша по 600 млн евро. Мингарелли также отметил, что между траншами должно быть минимум три месяца перерыва.