Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбург может затопить водой из канализации, — «Водоканал» выступил с предупреждением

ЕМУП «Водоканал» выступило с предупреждением к собственникам и арендаторам территорий в связи с подготовкой к паводковому периоду. Как уточнили в ведомстве, обильные снегопады прошедшей зимы могут стать причиной переполнения хозяйственно-бытовой канализации.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Водоканала», количество снега, выпавшего этой зимой было на 10−15% больше, чем прошлой. В связи с этим, объем ливневых и талых вод, несанкционированно сбрасываемых в хозяйственно-бытовую канализацию, может быть выше обычных на 30−50% от общего объема стоков.

«Такое увеличение объема приводит к отказам в работе трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации и, соответственно, к повышению вероятности увеличения количества случаев изливов стоков на поверхность. Повышенное количество изливов может стать причиной нарушения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге. Кроме того, существенно увеличивается нагрузка на канализационные насосные станции, которые перекачивают на аэрационные станции значительно увеличившийся объем стоков. Это ведет к снижению сроков службы оборудования канализационных насосных станций и, соответственно, к увеличению количества аварий. Кроме того, увеличенная нагрузка на КНС приводит к увеличению потребления электроэнергии, соответственно, к росту расходов на водоотведение», — сообщили в ведомстве.

По словам коммунальщиков, одно из самых глобальных последствий незаконного сброса в систему хозяйственно-бытовой канализации ливневых и талых вод — нарушение режимов работы аэрационных станций очистки хозяйственно-бытовых стоков. Такие нарушения могут стать причиной увеличения стоимости очистки стоков и снижения качества этой очистки.

«Собственники и арендаторы территорий могут помочь жителям города избежать последствий дополнительной нагрузки на сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации, подготовив сети ливневой канализации своих участков в рабочее состояние и заранее очистив принадлежащие им территории от снега», — подчеркнули в МУПе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд: "Сбербанк" незаконно передал данные пермячки коллекторам
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Поесть бесплатно: новый сервис RestoRaids появился в России RestoRaids предлагает еду и напитки со значительной скидкой. Сейчас только в Москве проводится 398 акций с бесплатными позициями в меню
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь