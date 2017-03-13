Екатеринбург может затопить водой из канализации, — «Водоканал» выступил с предупреждением

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Водоканала», количество снега, выпавшего этой зимой было на 10−15% больше, чем прошлой. В связи с этим, объем ливневых и талых вод, несанкционированно сбрасываемых в хозяйственно-бытовую канализацию, может быть выше обычных на 30−50% от общего объема стоков.

«Такое увеличение объема приводит к отказам в работе трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации и, соответственно, к повышению вероятности увеличения количества случаев изливов стоков на поверхность. Повышенное количество изливов может стать причиной нарушения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге. Кроме того, существенно увеличивается нагрузка на канализационные насосные станции, которые перекачивают на аэрационные станции значительно увеличившийся объем стоков. Это ведет к снижению сроков службы оборудования канализационных насосных станций и, соответственно, к увеличению количества аварий. Кроме того, увеличенная нагрузка на КНС приводит к увеличению потребления электроэнергии, соответственно, к росту расходов на водоотведение», — сообщили в ведомстве.

По словам коммунальщиков, одно из самых глобальных последствий незаконного сброса в систему хозяйственно-бытовой канализации ливневых и талых вод — нарушение режимов работы аэрационных станций очистки хозяйственно-бытовых стоков. Такие нарушения могут стать причиной увеличения стоимости очистки стоков и снижения качества этой очистки.