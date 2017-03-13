В 2017 году садоводческие товарищества Челябинской области вновь получат 10 миллионов

Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Сушков на аппаратном совещании, поддержка садоводов, начатая в прошлом году, будет продолжена и в нынешнем на том же самом уровне. Министр на прошлой неделе уже встречался с руководством союза садоводов и обсудил вопросы участия представителей региона во всероссийском съезде садоводом, который будет в апреле.

Министр уточнил, что согласно новым изменениям федерального законодательства всем садовым товариществам предстоит изменить организационную форму и стать «товариществами собственников недвижимости». В ближайшее время планируется провести обучающий семинар для руководителей садоводческих товариществ. Кроме того, на встрече обсуждались предложения по изменению законодательства.

В Челябинской области насчитывается около одного миллиона садоводов. В прошлом году дотацию в размере 10 миллионов рублей получили 15 муниципалитетов. Субсидию в размере 2 миллионов рублей поступили в Челябинский городской округ, 1,3 миллиона — Сосновский муниципальный район.