В 2017 году садоводческие товарищества Челябинской области вновь получат 10 миллионов
Садоводческие товарищества Челябинской области вновь получат 10 миллионов рублей из регионального бюджета на развитие инфраструктуры.
Садоводческие товарищества Челябинской области вновь получат 10 миллионов рублей из регионального бюджета на развитие инфраструктуры.
Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Сушков на аппаратном совещании, поддержка садоводов, начатая в прошлом году, будет продолжена и в нынешнем на том же самом уровне. Министр на прошлой неделе уже встречался с руководством союза садоводов и обсудил вопросы участия представителей региона во всероссийском съезде садоводом, который будет в апреле.
Министр уточнил, что согласно новым изменениям федерального законодательства всем садовым товариществам предстоит изменить организационную форму и стать «товариществами собственников недвижимости». В ближайшее время планируется провести обучающий семинар для руководителей садоводческих товариществ. Кроме того, на встрече обсуждались предложения по изменению законодательства.
В Челябинской области насчитывается около одного миллиона садоводов. В прошлом году дотацию в размере 10 миллионов рублей получили 15 муниципалитетов. Субсидию в размере 2 миллионов рублей поступили в Челябинский городской округ, 1,3 миллиона — Сосновский муниципальный район.
Финансовую поддержку в размере одного миллиона получили садоводы Златоустовского, Магнитогорского и Миасского городских округов. В Копейский городской округ было направлено 900 тысяч рублей. Дотацию в размере 500 тысяч освоили в Красноармейском муниципальном районе. По 300 тысяч рублей на поддержку садоводческих товариществ выделено Кыштымскому и Южноуральскому городским округам, а также Каслинскому,