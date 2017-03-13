Государственные земли на 600 млн тенге незаконно проданы в Акмолинской области

В земельных махинациях замешаны бывшие сельские акимы, руководители и работники отдела земельных отношений, должностные лица ЦОНа, юстиции, архитектуры Целиноградского района. Ущерб государству оценивается более чем в 600 млн тенге. Судебный процесс по данному делу обещает быть резонансным, отметил Патсаев.



Тем временем, в Таразе продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников службы экономических расследований. За взятку в 225 тыс. долларов они незаконно вернули контрабандистам товары на 5,8 млрд тенге. Кроме того, в Алматы близится к завершению суд по так называемому делу Ильина-Шаукерова о сети лжепредприятий. Обвиняемыми по делу проходят 36 человек, в их числе налоговики и финансовые полицейкие. Преступниками обналичено 115 млрд тенге, а общий ущерб от их деятельности превысил 35 млрд тенге.



Силами спецпрокуроров на досудебной стадии возмещено 8 млрд тенге.