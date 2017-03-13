Минтруд выступил против отказа от маткапитала

«Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры. Некоторые путают, в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения. Если идет речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты», — рассказал глава ведомства Максим Топилин.

Ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказались за отказ от материнского капитала. Вместо него они предложили ежемесячно выплачивать родителям три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Авторы идеи заявили, что маткапитал — это псевдоподдержка и люди пытаются оперативно обналичить его.

Инициативу раскритиковали в Госдуме и Совфеде, отметив, что отказываться от программы не стоит.