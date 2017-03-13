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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Минтруд выступил против отказа от маткапитала

Министерство труда и социальной защиты раскритиковало предложение заменить систему материнского капитала ежемесячными выплатами за детей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Интерфакс».

Источник: AP 2017

«Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры. Некоторые путают, в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения. Если идет речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты», — рассказал глава ведомства Максим Топилин.

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Ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказались за отказ от материнского капитала. Вместо него они предложили ежемесячно выплачивать родителям три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Авторы идеи заявили, что маткапитал — это псевдоподдержка и люди пытаются оперативно обналичить его.

Инициативу раскритиковали в Госдуме и Совфеде, отметив, что отказываться от программы не стоит.

Программа материнского капитала действует в России c 2007 года. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.

Комментарии
6
Александр д
гос депутаты прекратите бездельничать у нас нет дорог нет промышленности нищета населения безработица а вы занимаетесь сводничеством один закон принят другие пытаются отменить скажите просто населению вы избрали бездарей а некоторые сидят годами помогают добивать добивать Россию в тихоря
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Евгений Пахин
А папкапитал даже вводить не собирались. Паразиты!
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гриша гордиенко
...Это дроже.....слова то какие...а цифры фантастические в зарплатах Минтруда и т.п.
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