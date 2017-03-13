Минтруд выступил против отказа от маткапитала
Министерство труда и социальной защиты раскритиковало предложение заменить систему материнского капитала ежемесячными выплатами за детей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Интерфакс».
Министерство труда и социальной защиты раскритиковало предложение заменить систему материнского капитала ежемесячными выплатами за детей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Интерфакс».
«Это будет стоить гораздо дороже. Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там,
Ранее 13 марта член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказались за отказ от материнского капитала. Вместо него они предложили ежемесячно выплачивать родителям три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Авторы идеи заявили, что маткапитал — это псевдоподдержка и люди пытаются оперативно обналичить его.
Инициативу раскритиковали в Госдуме и Совфеде, отметив, что отказываться от программы не стоит.
Программа материнского капитала действует в России c 2007 года. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для