Омелян подтвердил, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair выходит на рынок Украины

Омелян опубликовал анонс Мининфраструктуры, в котором сообщается о запланированной на 15 марта пресс-конференции министра инфраструктуры и коммерческого директора Ryanair.

В среду, 15 марта, в Киеве состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О 'Брайана, сказано в сообщении.

В тот же день во Львове должна состояться пресс-конференция Омеляна, О'Брайана и руководства международного аэропорта Львов.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал проведение 15 марта совместной пресс-конференции с одной из крупнейших европейских лоукост-авиакомпаний, руководство которой намерено объявить о начале полетов в Украину. При этом он не уточнил название авиакомпании, ссылаясь на внутреннюю политику перевозчика.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с осени 2017 года из международного аэропорта «Львов» начнет полеты новая лоукост-компания. При этом он отказался указать название авиакомпании, аргументируя это коммерческими договоренностями.

Напомним, что с 2015 года в Украине активно обсуждают заход на рынок крупнейшего лоукостера Европы — авиакомпании Ryanair. При этом и руководство аэропорта «Львов», и представители Министерства инфраструктуры отказываются отвечать на вопросы журналистов о переговорах с данной авиакомпанией. При этом в конце 2016 года замминистра инфраструктуры Евгений Кравцов подтвердил, что детали переговоров не разглашаются по требованию Ryanair.