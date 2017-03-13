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18:17 (мск), источник: НТА-Приволжье

Закладка киля круизного лайнера состоится на нижегородском заводе «Красное Сормово» 28 марта

Круизный лайнер проекта PV-300 — это четырехпалубное судно нового поколения.

Закладка киля круизного лайнера состоится на ПАО «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 28 марта.

Как сообщает пресс-служба нижегородского завода «Красное Сормово», строительство же первого (головного в серии PV300) за последние 60 лет пассажирского круизера класса «река-море» стартовало на одной из верфей ОСК летом 2016 года.

Напомним, что строительство круизного лайнера проекта PV300 осуществляет завод «Красное Сормово» согласно подписанному в январе текущего года трехстороннему контракту с компаниями «Госзнак-лизинг» и «ВодоходЪ».

СПРАВКА

Круизный лайнер проекта PV-300 — это четырехпалубное судно нового поколения, его длина — 141 метр, ширина — 16,8 метров, общее число человек на судне — 342 пассажира и 144 человека экипажа; скорость эксплуатационная 22,5 км/час. Дальность плавания в автономном режиме — около 6000 км.

Разработчиком проекта PV-300 является ООО «Морское Инженерное бюро-дизайн-СПб».

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