Счетная палата Свердловской области выявила нарушения на 144 миллиона рублей

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, сегодня депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам заслушали отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области за прошлый год.

С докладом о работе выступила председатель Елена Новоторженцева. Она рассказала, что в прошлом году Счетная палата решала задачи по апробации методики проведения аудита эффективности использования средств областного бюджета, по анализу и контролю формирования и исполнения государственных заданий. А также по результативности мер государственной поддержки приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство). Отдельное направление — информатизация деятельности палаты и повышение качества внешнего муниципального финансового контроля.

При проведении контрольной деятельности, основное внимание уделили расходованию средств областного бюджета, направленных на развитие экономики и инфраструктуры, социальной сферы, на государственное управление и управление государственной собственностью.

Экспертно-аналитическая деятельность включала в себя экспертизу проектов законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, финансово-экономическую экспертизу проектов областных законов, государственных программ и проектов постановлений правительства области, подготовку информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

В 2016 году проведено 32 финансовых аудита использования средств областного бюджета и имущества области, один аудит эффективности использования средств областного бюджета. Общее количество объектов аудита составило 160 организаций.

Счетная палата и объекты аудита эффективности и финансового аудита приняли меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. Комитет по бюджету, финансам и налогам будет рекомендовать на заседании Законодательного Собрания 21 марта принять отчет.