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16:59 (мск), источник: ЮГА.ру

Ростуризм предложил продлить круиз Сочи — Крым до Болгарии и Турции

Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что ведомство обсуждает возможность продления круизной линии Сочи — Крым.

По словам Сафонова, ведется работа с коллегами из Турции. Несколько дней назад он встречался с министром туризма Болгарии и предложил продлить круиз из Крыма в один или два порта Болгарии.

«Наши коллеги будут над этим размышлять, и, я надеюсь, что достаточно оперативно предоставят нам ответ», — цитирует Сафонова «Российская газета».

По его словам, для граждан Болгарии создадут условия для удобного посещения России.

Кроме того, Сафонов призвал развивать круизы по Каспийскому морю. Они могут стартовать из Дагестана, для этого в республике надо построить инфраструктуру. Интерес к проекту проявили партнеры РФ из Ирана, Азербайджана, Казахстана.

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