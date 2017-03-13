ЦБ: Ситуация в банковском секторе Татарстана управляемая
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает ситуацию в банковском секторе Татарстана как управляемую и удовлетворительную.
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает ситуацию в банковском секторе Татарстана как управляемую и удовлетворительную.
Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
«Мы считаем, что ситуация вполне управляемая и контролируемая местными властями, рынком, нами. Ситуация вполне удовлетворительная», — сказал он.
При этом Тулин отметил, что назначение
Кроме того, по его словам, такая схема не несет никакой принципиальной пользы для кредиторов банка по сравнению с процедурой банкротства.
«Если допустить, что банк, который принимает на себя активы, будет работать по реализации активов и возврату их стоимости так же хорошо и профессионально, как и конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов, то результат будет одинаков. Потому что закон предусматривает передачу активов вместе со всеми обязательствами кредиторов одной очереди. Что они получат сейчас от конкурсного управляющего, то, по идее, они должны получить и от банка, который принял на себя активы», — добавил Тулин. Единственное преимущество схемы с
Тулин подчеркнул, что с поиском активов Татфондбанка были большие проблемы. «Активы, которые предоставлены предприятием, которые принадлежали председателю правления — их никто не согласится брать, потому что все считают, что это не самые хорошие кредиты. Даже кредитный портфель малому и среднему бизнесу был в значительной степени техническим, прикрывающим накопленные убытки и утраченный капитал», — рассказал он.
Также первый зампред ЦБ РФ призвал отложить на 2−3 года вопрос страхования счетов МСБ в банках, возникший после наступления банковского кризиса вТатарстане.