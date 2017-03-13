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17:11 (мск), источник: ТАСС

ЦБ: Ситуация в банковском секторе Татарстана управляемая

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк России оценивает ситуацию в банковском секторе Татарстана как управляемую и удовлетворительную.

Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

«Мы считаем, что ситуация вполне управляемая и контролируемая местными властями, рынком, нами. Ситуация вполне удовлетворительная», — сказал он.

При этом Тулин отметил, что назначение банка-распорядителя для Татфондбанка невозможно. «Во-первых, это уже после отзыва лицензии невозможно, во-вторых, это было практически невозможно и до отзыва лицензии, потому что для этого нужно было найти достаточный объем стандартных кредитов прозрачных, которые согласились бы взять на свой баланс вместе с долговыми обязательствами кто-то из банков. Там таких кредитов было очень мало, не хватало их», — пояснил Тулин.

Кроме того, по его словам, такая схема не несет никакой принципиальной пользы для кредиторов банка по сравнению с процедурой банкротства.

«Если допустить, что банк, который принимает на себя активы, будет работать по реализации активов и возврату их стоимости так же хорошо и профессионально, как и конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов, то результат будет одинаков. Потому что закон предусматривает передачу активов вместе со всеми обязательствами кредиторов одной очереди. Что они получат сейчас от конкурсного управляющего, то, по идее, они должны получить и от банка, который принял на себя активы», — добавил Тулин. Единственное преимущество схемы с банком-распорядителем — скорость, так как кредиторам не нужно ждать, когда активы обанкротившегося банка будут реализованы.

Тулин подчеркнул, что с поиском активов Татфондбанка были большие проблемы. «Активы, которые предоставлены предприятием, которые принадлежали председателю правления — их никто не согласится брать, потому что все считают, что это не самые хорошие кредиты. Даже кредитный портфель малому и среднему бизнесу был в значительной степени техническим, прикрывающим накопленные убытки и утраченный капитал», — рассказал он.

Также первый зампред ЦБ РФ призвал отложить на 2−3 года вопрос страхования счетов МСБ в банках, возникший после наступления банковского кризиса вТатарстане.

Комментарии
1
Валерий Рюмин
А по стране?!!!
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