Казахстанцы пересели из такси в автобусы

Только за январь 2017 года автомобильный и городской транспорт перевезли 1,79 млрд пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

Наибольшая доля пришлась на автобусы — 82,6%, что также выше показателя прошлого года.

Автобусы перевезли за первый месяц текущего года 1,48 млрд пассажиров — на 4,8% больше, чем годом ранее.

Помимо роста автобусных перевозок, по итогам января 2017 также значительно вырос объем троллейбусных — сразу на 37,4% за год, до 1,8 млн пассажиров. Впрочем, это лишь 0,5% от общего количества (хотя и это — прогресс, так как годом ранее было всего 0,1%).

Перевозки такси, напротив, существенно сократились — минус 14,3% по итогам января, до 306,1 млн пассажиров — это 17,1% от общего количества пассажиров, против 20,1% в январе 2016.

Вместе с количеством пассажиров растет и цена на проезд в общественном транспорте.

Стоимость поездки на автобусе внутригородского сообщения выросла на 5,8% за год, до 65,05 тенге за билет по итогам февраля. Наибольший рост среди крупных городов и мегаполисов страны отмечен в Кызылорде и Шымкенте (на 40%, до 70 тенге за билет).

Дороже всех за проезд в автобусе платят жители Усть-Каменогорска и Астаны — 90 тенге за поездку.

По проекту Bus Lane в столице планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 км, тем самым повысив среднюю скорость движения в два раза и сократить время ожидания автобусов с 15−20 до 7−10 минут. Также в текущем году будет установлено 55 остановочных павильонов закрытого типа за счет бюджетных средств и 200 — путем реализации частной инициативы.