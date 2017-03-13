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17:14 (мск), источник: ТАСС

В Киеве приостановлена работа головного офиса Сбербанка

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Головной офис Сбербанка в Киеве, который находится на улице Владимирская, приостановил работу в целях безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Источник: Reuters

«Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», — отметили в банке.

13 марта украинские радикалы замуровали бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение «Сбербанка», требуя от Нацбанка Украины «отозвать (у него) лицензию, а Верховную раду на законодательном уровне принять закон о запрете работы на Украине российских банков».

Они также пообещали блокировать все отделения дочернего предприятия «Сбербанка России» в стране.

Комментарии
39
Ольга Лысенко
Надо соседям подсказать: Они еще железнодорожные пути в Россию не перекрыли...
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RENAUDIO
Не взирая на это ,хотят послать девочку инвалида в помойку евровидение,еще товарищескую игру нашей сборной по футболу в киеве проведите.
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the monster of designing
Цирк уехал, клоуны остались. К тому же клоуны рукожопые оказались, это же ужас как они кладут кладку.
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