В Киеве приостановлена работа головного офиса Сбербанка

«Работа отделения, расположенного на улице Владимирская (Киев), в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», — отметили в банке.

13 марта украинские радикалы замуровали бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение «Сбербанка», требуя от Нацбанка Украины «отозвать (у него) лицензию, а Верховную раду на законодательном уровне принять закон о запрете работы на Украине российских банков».