В Башкирии утверждена Программа газификации на 2017 год

Кроме того, дополнительно планируется подключить к газу 13 395 единиц домовладений и порядка 83 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы, магазины и медицинских учреждения.

«Программой запланировано строительство новых распределительных газопроводов. Работы запланированы на 66 объектах. Стоимость работ составляет 480,9 млн рублей, — сообщил на заседании Президиума Правительства Башкортостана председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов. — В том числе 33 объекта, проекты по которым разработаны за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы.

В соответствии с законом «О газоснабжении в Российской Федерации» для реализации Программы, на срок с 1 апреля до 31 декабря 2017 года, в едином размере для всех категорий потребителей Башкортостана, кроме населения, устанавливается специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Такое повышение цены соответствует запланированному, но не осуществленному повышению оптовой цены на газ на 2 процента с 1 июля 2016 года.

Как отметили в пресс-службе Правительства региона, строительство запланированных объектов позволит на 0,5 процента увеличить в Башкортостане уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, и довести его значение до 76,6 процента.

Дополнительные поступления в республиканский бюджет за счет реализации Программы составят 165 млн рублей.