Атомную подлодку «Казань» спустят на воду в конце марта 2017 года

Официальная церемония состоится в Северодвинске, в ней также примет участие председатель общественной организации «Морское собрание Республики Татарстан» Шавкат Сунгатов и командир атомной подводной лодки капитан I ранга Фарит Мезинов.

Отметим, ранее сообщалось, что лодка войдет в состав ВМФ России на год позже запланированного срока — в 2018 году.

Подводная лодка «Казань» представляет собой корабль проекта «Ясень-М». Ее заложили в июле 2009 года, корабль будет второй атомной подводной лодкой с названием столицы Татарстана.

Кстати

Подводные лодки проекта 885 (0885) «Ясень» — проект российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвёртого поколения. По состоянию на 2015 год головной корабль проекта «Северодвинск» вошёл в состав Северного флота, второй — «Казань», третий — «Новосибирск», четвертый корабль «Красноярск» и пятый корабль «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту 885 М (08851) «Ясень-М».



Одной из особенностей советского и российского подводного флота являлось использование десятков различных типов и модификаций субмарин, что значительно затрудняло их эксплуатацию и судоремонт. Поэтому, согласно планам модернизации Российского подводного флота подводные лодки проекта 885 «Ясень» станут одним из четырёх типов подводных лодок, принятых на вооружение. Изначально планировалась постройка серии из 30 субмарин. По данным на апрель 2015 года, до 2020 года ВМФ России получит 7 «Ясеней».