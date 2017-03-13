Девять из шестнадцати муниципальных предприятий Нижнего Новгорода оказались убыточными по итогам 2016 года

По ее словам, отчеты о расходовании средств и доходах в горадминистрацию предоставили 16 муниципальных предприятий. Согласно годовым планам, 5 из них должны были стать убыточными, 1 с «нулевым» итогом и 10 должны были закончить год с прибылью. Однако в итоге 7 предприятий оказались прибыльными и 9 убыточными.

В основном убытки понесли транспортные, проектные и строительные предприятия — «Нижегородпассажиравтотранс», «Нижегородэлектротранс», «Нижегородское метро» и «НижегородгражданНИИпроект» с падением доходов на 76,1%, а также «Нижегородское жилищное агентство» с сокращением доходов на 41% и «Центр обеспечения градостроительной деятельности», который заработал на 60% меньше запланированного.

Также на 11% меньше оказались итоговые доходы Автозаводского дворца бракосочетания из-за того, что население города все меньше устраивает торжественные церемонии. В свою очередь падение доходов проектной организации «НижегородгражданНИИпроект» вызвано переносом сроков оплаты разработки проекта станций высокоскоростной железнодорожной магистрали. Транспортные предприятия же постоянно имеют убытки из-за исполнения обязательств по обслуживанию льготных категорий граждан и они обычно покрываются из городского бюджета.

Часть предприятий все же заработала больше, чем эти предприятия планировали — на 23% больше выручки получило предприятие «Инженерные сети» за счет проведения оптоволокна, на 15% сверх плана получило муниципальное агентство ритуальных услуг.

В общем же муниципальные предприятия в 2016 году выполнили планы по доходам на 90−100%. Крупнейшими по обороту денежных средств стали: «Единый центр муниципального заказа» и транспортные предприятия города.

Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия 2016 года менее 30% муниципальных предприятий Нижнего Новгорода имели прибыль.

Ранее сообщалось, что порядка 2 млрд. рублей дотаций требуется ежегодно на покрытие убытков Нижегородского метро, «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс».