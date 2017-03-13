Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% благодаря изменению курсов валют

Источник: AP 2017

«Туры могут стоить до 30% дешевле, чем до запрета авиасообщения. Представители управления по развитию туризма объясняют это разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля», — говорится в сообщении. Как пояснили в АТОР, на момент прекращения авиасообщения $100 стоили 6800 рублей или 1100 египетских фунтов (соотношение 6,18), то сегодня эта же сумма равняется примерно 5800 рублям или 1700 египетским фунтам (соотношение 3,4).

Даже если в самом Египте цены на турпродукт будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, рублевые цены в сезоне 2017 года будут ниже как минимум на 30%

Это сделает туры в Египет привлекательными по цене даже в первое время после открытия авиасообщения, когда полетные программы будут базироваться на регулярных рейсах. «Власти и бизнес Египта готовы предложить российским туроператорам новые программы, которые позволят сделать стоимость отдыха конкурентной, несмотря на относительно высокую цену билетов на регулярных рейсах. Это могут быть, например, комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и предместьям, где расположены археологические достопримечательности, с последующим вылетом на морские курорты бортами внутренних египетских авиалиний», — отмечается в сообщении.

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