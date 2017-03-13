Янчевский: «Создать IT-страну» — Беларусь открывает новый этап в развитии сферы высоких технологий

О принятых решениях журналистам рассказали помощник Президента Беларуси Всеволод Янчевский, а также инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Всеволода Янчевского, Беларусь действительно движется к тому, чтобы стать IT-страной.

«У нас для этого есть все предпосылки — очень много талантливых людей, в нашей стране рождаются замечательные идеи. И, я абсолютно уверен, здесь будет действительно прорыв. Не будем говорить мировых, но я уверен в том, что Беларусь будет региональным лидером, лидером в Восточной Европе. Мы увидим это в самое ближайшее время», — заявил он.

Помощник Президента подчеркнул, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее время действительно созрел момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап. «Сегодня состоялся очень интересный диалог между главой государства и теми людьми — инвесторами и программистами, кто непосредственно делает новые продукты, развивает высокие технологии», — отметил Всеволод Янчевский.

Он подчеркнул, что является сторонником такого прямого диалога, и отметил глубокое понимание главой государства всех проблемных вопросов в IT-сфере. «Все знают, что IT-отрасль всегда поддерживалась государством и Президентом. Эта поддержка не только будет сохранена, но и расширена, — сказал помощник Президента. — Вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель».

Всеволод Янчевский при этом особо отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.

«По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау», — подчеркнул помощник Президента.

Он добавил, что в ближайшее время с участием всех заинтересованных сторон будет сформирован серьезный пакет предложений, который будет вынесен на уровень главы государства. «И я абсолютно уверен, что решения (причем решения я бы даже сказал революционные) Президентом будут приняты очень оперативно», — сказал Всеволод Янчевский.

В хороших перспективах развития данной сферы в Беларуси уверен и инвестор Виктор Прокопеня.