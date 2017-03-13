Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
17:44 (мск), источник: БЕЛТА

Янчевский: «Создать IT-страну» — Беларусь открывает новый этап в развитии сферы высоких технологий

13 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко в Минске посетил офисы IT-компаний, где речь шла о будущем развитии в стране сферы высоких технологий и превращении Беларуси как минимум в регионального лидера по данному направлению.

Источник: БЕЛТА

О принятых решениях журналистам рассказали помощник Президента Беларуси Всеволод Янчевский, а также инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Всеволода Янчевского, Беларусь действительно движется к тому, чтобы стать IT-страной.

«У нас для этого есть все предпосылки — очень много талантливых людей, в нашей стране рождаются замечательные идеи. И, я абсолютно уверен, здесь будет действительно прорыв. Не будем говорить мировых, но я уверен в том, что Беларусь будет региональным лидером, лидером в Восточной Европе. Мы увидим это в самое ближайшее время», — заявил он.

Помощник Президента подчеркнул, что достижения Беларуси в IT-сфере уже широко известны за рубежом, но в настоящее время действительно созрел момент для перехода сферы высоких технологий на новый этап. «Сегодня состоялся очень интересный диалог между главой государства и теми людьми — инвесторами и программистами, кто непосредственно делает новые продукты, развивает высокие технологии», — отметил Всеволод Янчевский.

Он подчеркнул, что является сторонником такого прямого диалога, и отметил глубокое понимание главой государства всех проблемных вопросов в IT-сфере. «Все знают, что IT-отрасль всегда поддерживалась государством и Президентом. Эта поддержка не только будет сохранена, но и расширена, — сказал помощник Президента. — Вполне вероятно, будут приняты принципиальные и существенные решения для того, чтобы в нашу страну могли прийти венчурные фонды, чтобы семимильными шагами могла развиваться продуктовая модель».

Всеволод Янчевский при этом особо отметил, что все преференции и поддержка для IT-компаний, которые в настоящее время работают в Беларуси по другим моделям, например аутсорсинга, будут безусловно сохранены.

«По сути, дается полный зеленый свет развитию IT-отрасли, сферы высоких технологий, приходу иностранного капитала, ноу-хау», — подчеркнул помощник Президента.

Он добавил, что в ближайшее время с участием всех заинтересованных сторон будет сформирован серьезный пакет предложений, который будет вынесен на уровень главы государства. «И я абсолютно уверен, что решения (причем решения я бы даже сказал революционные) Президентом будут приняты очень оперативно», — сказал Всеволод Янчевский.

В хороших перспективах развития данной сферы в Беларуси уверен и инвестор Виктор Прокопеня.

Думаю, что сегодняшний день войдет в историю как день большого перелома в развитии IT в Беларуси. Президент полностью поддержал идею создания в Беларуси IT-страны. Это включает в себя большое количество существенных изменений в законодательстве и его совершенствование.
Виктор Прокопеня

По его словам, ожидаются решения по поддержке продуктовой модели в IT-бизнесе, венчурных фондов и создание для них необходимой регуляторной среды, поддержка образования.

«В современном мире, и особенно для продуктовых компаний, требуется большое количество разных специалистов. Не только технических, но также людей, которые занимаются маркетингом, дизайном продуктов, другими составляющими», — сказал Виктор Прокопеня.

После состоявшейся встречи с главой государства инвестор особо отметил высказанную готовность Александра Лукашенко поддержать необходимые изменения.

В качестве примера одного из проблемных моментов Виктор Прокопеня рассказал о трудностях с размещением рекламы на крупных мировых площадках. Для этого по белорусскому законодательству требуется соблюдение сложных бюрократических процедур, что отнюдь не способствует эффективному ведению бизнеса.

«Из Беларуси сегодня купить рекламу на “Фейсбуке” представляется очень сложным процессом. Сегодняшний декрет о Парке высоких технологий поддерживает только продажу программного обеспечения. Он не поддерживает модель заработка на рекламе, когда передача программного обеспечения происходит бесплатно», — рассказал инвестор.

Он подчеркнул, что на встрече обсуждался целый ряд необходимых изменений. «Очень рад тому, что государство будет продолжать и дальше поддержку бизнеса в IT-сфере. И очень рад, что Беларусь сможет перейти на новую ступень развития — создавать больше продуктовых компаний и быть еще более узнаваемой во всем мире», — добавил Виктор Прокопеня.

Инвестор Михаил Гуцериев считает, что состоявшееся обсуждение и принятые решения открывают большие перспективы для развития отрасли.

«То, что мы делаем, востребовано и полностью поддерживается руководством государства», — заявил он.

По словам инвестора, первый этап в развитии IT-сферы в Беларуси в последние годы был успешно реализован. «Сегодня речь идет о втором шаге — о принятии дополнительных нормативных актов, что позволит сделать сегодняшнюю Беларусь одной из наиболее продвинутых стран в мире по развитию IT-технологий», — сказал Михаил Гуцериев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
В Киеве замуровали вход в центральное отделение Сбербанка
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Таиландским слонам накрыли фруктовые шведские столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь