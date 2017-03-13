Капремонт набережной Фонтанки согласован Главэкспертизой

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект ремонта 100-метрового участка опорной стены набережной Фонтанки на левом берегу реки, между Семеновском и Лештуковым мостами, в створе Бородинской улицы, сообщает «Общественный контроль».

Согласно исследованиям, сейчас функциональные и декоративные элементы подпорной стены набережной находятся в удручающем состоянии: обнаружена коррозия, отсутствуют отдельные элементы перильных решеток, облицовка загрязнена, видны следы ржавых потеков. Швы между тротуарными плитами не заполнены, из-за чего разрушается бутовая кладка стенки. В итоге опорная стена потеряла свой первоначальный вид и накренилась в сторону реки. Во время ремонта движение городского транспорта на подъездном участке к месту строительства будет частично ограничено. Финансирование работ будет производиться из регионального бюджета.