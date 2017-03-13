Капремонт набережной Фонтанки согласован Главэкспертизой
Во время ремонта движение по стометровому участку набережной будет ограничено.
Во время ремонта движение по стометровому участку набережной будет ограничено.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект ремонта 100-метрового участка опорной стены набережной Фонтанки на левом берегу реки, между Семеновском и Лештуковым мостами, в створе Бородинской улицы, сообщает «Общественный контроль».
Согласно исследованиям, сейчас функциональные и декоративные элементы подпорной стены набережной находятся в удручающем состоянии: обнаружена коррозия, отсутствуют отдельные элементы перильных решеток, облицовка загрязнена, видны следы ржавых потеков. Швы между тротуарными плитами не заполнены,