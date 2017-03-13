С 14 марта сокращаются сроки выплаты маткапитала — Пенсионный фонд по Башкирии

Если раньше на рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и 10 дней с даты подачи заявления о распоряжении.

Как пояснили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану, это нововведение вводится для всех направлений, включая улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, постановление Правительства вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Отныне, если семья решила направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или земельный участок, принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было ранее. Это связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о госрегистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Только за два месяца этого года управлениями Пенсионного фонда принято в регионе 4359 решений. Из них 4165 — на удовлетворение заявлений на улучшение жилищных условий, 194 — на образование детей, в том числе 28 — на оплату содержания ребенка в детском саду.