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18:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Ильдар Халиков: Расследование дела о крахе Татфондбанка будет максимально прозрачным

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков встретился с инициативной группой вкладчиков ПАО «Татфондбанк». Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Поприветствовав участников встречи, Ильдар Халиков вкратце рассказал о текущей ситуации. Он сообщил, что сегодня продолжается выплата страховых возмещений пострадавшим вкладчикам. Так, на данный момент более 142 тыс. клиентов Татфондбанка получили 43 млрд рублей — 90 процентов от общего объема вкладов. Еще 12,5 млрд рублей выплачено 26,5 тыс. вкладчиков Интехбанка.

«К сожалению, по ряду физических лиц ситуации требуют отдельного рассмотрения. В первую очередь это те, чьи вклады превышают 1,4 млн. рублей. Какую-то часть средств они смогут вернуть после того, как будут реализованы конкурсные процедуры», — отметил Ильдар Халиков.

По словам Премьер-министра РТ, большая работа идет с участниками договоров доверительного управления компании «ТФБ Финанс». «Отдельное направление — работа по социально-незащищенным категориям граждан. Прокуратура подала иск по этому поводу, в ближайшую среду он будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана. Другим клиентам совместно с Торгово-промышленной палатой РТ и Адвокатской палатой РТ осуществляется содействие по подготовке исков, первый из которых также был направлен в суд», — добавил он.

Глава Правительства РТ напомнил, что 300 клиентов «ТФБ финанс», которые успели дать поручение о переводе денег в банк, смогут вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов.

«Еще одно важное направление — процедура банкротства, в частности, ее ускорение. Я обращаю на это особое внимание: вкладчикам нужно вернуть их денежные средства как можно быстрее, так как 100 тыс. рублей 2017 года и 100 тыс. рублей 2019 года — это разные деньги. Необходимо сформировать внятную базу активов банка, которые могут быть использованы в этих целях», — сказал премьер.

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И. Халиков также сообщил, что на прошлой неделе была активизирована работа с Управлением Федеральной налоговой службы по РТ в части решения вопроса с налогами и взносами, «зависшими» в Татфондбанке и Интехбанке. «Практически по всем случаям, где речь идет о добросовестных платежах, мы надеемся, что налоговая служба примет положительное решение», — заверил он.

Премьер-министр РТ добавил, что параллельно были запущены специальные программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

В ходе беседы с представителями инициативной группы Халиков поддержал идею о создании фонда поддержки пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка. Он поручил министру юстиции РТ Ларисе Глуховой оказать необходимое содействие в части организации данной работы. Премьер также подчеркнул, что специалистами будут рассмотрены различные варианты наполнения фонда.

«Периодически мы будем с вами встречаться, озвучивать информацию о проделанной работе. Вы в свою очередь можете вносить свои предложения по тем или иным вопросам: все они будут внимательно изучены», — обратился он к представителям инициативной группы.

В завершение встречи Ильдар Халиков отметил, что расследование дела о крахе ПАО «Татфондбанк» будет максимально прозрачным.

Помимо Премьер-министра Татарстана и министра юстиции республики во встрече участвовали министр экономики РТ Артем Здунов, заместитель руководителя УФНС России по РТ Андрей Никиташин, заместитель прокурора РТ Марат Долгов и уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

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