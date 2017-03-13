Ильдар Халиков: Расследование дела о крахе Татфондбанка будет максимально прозрачным

Поприветствовав участников встречи, Ильдар Халиков вкратце рассказал о текущей ситуации. Он сообщил, что сегодня продолжается выплата страховых возмещений пострадавшим вкладчикам. Так, на данный момент более 142 тыс. клиентов Татфондбанка получили 43 млрд рублей — 90 процентов от общего объема вкладов. Еще 12,5 млрд рублей выплачено 26,5 тыс. вкладчиков Интехбанка.

«К сожалению, по ряду физических лиц ситуации требуют отдельного рассмотрения. В первую очередь это те, чьи вклады превышают 1,4 млн. рублей. Какую-то часть средств они смогут вернуть после того, как будут реализованы конкурсные процедуры», — отметил Ильдар Халиков.

По словам Премьер-министра РТ, большая работа идет с участниками договоров доверительного управления компании «ТФБ Финанс». «Отдельное направление — работа по социально-незащищенным категориям граждан. Прокуратура подала иск по этому поводу, в ближайшую среду он будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана. Другим клиентам совместно с Торгово-промышленной палатой РТ и Адвокатской палатой РТ осуществляется содействие по подготовке исков, первый из которых также был направлен в суд», — добавил он.

Глава Правительства РТ напомнил, что 300 клиентов «ТФБ финанс», которые успели дать поручение о переводе денег в банк, смогут вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов.

«Еще одно важное направление — процедура банкротства, в частности, ее ускорение. Я обращаю на это особое внимание: вкладчикам нужно вернуть их денежные средства как можно быстрее, так как 100 тыс. рублей 2017 года и 100 тыс. рублей 2019 года — это разные деньги. Необходимо сформировать внятную базу активов банка, которые могут быть использованы в этих целях», — сказал премьер.