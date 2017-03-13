Ильдар Халиков: Расследование дела о крахе Татфондбанка будет максимально прозрачным
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»).
(Казань, 13 марта, «Татар-информ»).
Поприветствовав участников встречи, Ильдар Халиков вкратце рассказал о текущей ситуации. Он сообщил, что сегодня продолжается выплата страховых возмещений пострадавшим вкладчикам. Так, на данный момент более 142 тыс. клиентов Татфондбанка получили 43 млрд рублей — 90 процентов от общего объема вкладов. Еще 12,5 млрд рублей выплачено 26,5 тыс. вкладчиков Интехбанка.
«К сожалению, по ряду физических лиц ситуации требуют отдельного рассмотрения. В первую очередь это те, чьи вклады превышают 1,4 млн. рублей.
По словам
Глава Правительства РТ напомнил, что 300 клиентов «ТФБ финанс», которые успели дать поручение о переводе денег в банк, смогут вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов.
«Еще одно важное направление — процедура банкротства, в частности, ее ускорение. Я обращаю на это особое внимание: вкладчикам нужно вернуть их денежные средства как можно быстрее, так как 100 тыс. рублей 2017 года и 100 тыс. рублей 2019 года — это разные деньги. Необходимо сформировать внятную базу активов банка, которые могут быть использованы в этих целях», — сказал премьер.
И. Халиков также сообщил, что на прошлой неделе была активизирована работа с Управлением Федеральной налоговой службы по РТ в части решения вопроса с налогами и взносами, «зависшими» в Татфондбанке и Интехбанке. «Практически по всем случаям, где речь идет о добросовестных платежах, мы надеемся, что налоговая служба примет положительное решение», — заверил он.
В ходе беседы с представителями инициативной группы Халиков поддержал идею о создании фонда поддержки пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка. Он поручил министру юстиции РТ Ларисе Глуховой оказать необходимое содействие в части организации данной работы. Премьер также подчеркнул, что специалистами будут рассмотрены различные варианты наполнения фонда.
«Периодически мы будем с вами встречаться, озвучивать информацию о проделанной работе. Вы в свою очередь можете вносить свои предложения по тем или иным вопросам: все они будут внимательно изучены», — обратился он к представителям инициативной группы.
В завершение встречи Ильдар Халиков отметил, что расследование дела о крахе ПАО «Татфондбанк» будет максимально прозрачным.
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