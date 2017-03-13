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20:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выросли зарплаты преподавателей вузов

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал данные об уровне зарплат основных категорий бюджетников в 2016 году.

Источник: Башинформ

Как сообщает РБК-Уфа, в материалах ведомства учитывались официальные доходы медицинских работников, педагогов, работников науки и культуры учреждений трех форм собственности: федеральной, региональной и муниципальной.

По данным статистиков, номинальный рост зарплат наблюдался в целом для специалистов всех этих сфер, за исключением научных работников.

Ученые стали получать меньше в среднем на 500 рублей. По сравнению с 2015 годом, их доход упал с 38,3 до 37,8 тысячи рублей. При этом падение, в основном, показали зарплаты «федеральных» ученых. Они уменьшились с 39,7 до 37,6 тысячи рублей.

И, наоборот, средние зарплаты «региональных» ученых заметно выросли — с 30,7 до 39,4 тысячи рублей.

Согласно официальным данным, в 2016 году больше всего в регионе выросли зарплаты преподавателей вузов — в среднем, 46,2 тысячи рублей против 43 тысяч рублей в 2015 году.

Зарплаты в школах увеличились в прошлом году на 700 рублей и достигли в среднем 26,2 тысячи рублей. В дошкольных учреждениях зарплаты выросли на 800 рублей и достигли 22,3 тысячи рублей. В секторе дополнительного образования — на 500 рублей (до 23,1 тысячи рублей).

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