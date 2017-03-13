Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Киев назвал условия участия в «Евровидении» российской певицы
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Враг вынужден отступить»: ДНР о бое с ВСУ под Коминтерново
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
20:48 (мск), источник: Kapital.kz

S&P: Банковский сектор Казахстана нуждается в расчистке балансов

Казахстанским банкам предстоит пережить еще один непростой год, поскольку они будут осуществлять операционную деятельность в условиях умеренных темпов роста ВВП, волатильного курса тенге и низких цен на сырьевые товары, что негативно повлияет на перспективы роста банковского сектора, показатели прибыльности и качества активов.

Источник: Kapital.kz

Об этом говорится в новом аналитическом отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings «Банковский сектор Казахстана переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной “расчистке” балансов», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«По нашему мнению, ключевым недостатком банковской системы Казахстана остается чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов по существу не отражают реальной ситуации: мы полагаем, что их доля (включая реструктурированные кредиты) может достигать 25−30% совокупных кредитов банковской системы. Это обусловлено по-прежнему значительным объемом проблемных кредитов, выданных в предыдущий период, на уровне банковской системы и возможным ухудшением качества активов вследствие политики агрессивного роста кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемой некоторыми участниками рынка в последнее время», — считают аналитики агентства.

При этом в S&P отметили, что ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы.

«В настоящее время руководство страны обсуждает вопрос о возможном предоставлении банковскому сектору 2 трлн тенге, которые будут направлены на сокращение объема проблемных кредитов, однако, по всей видимости, только в крупных, наиболее системно значимых банках. Предстоящие стресс-тестирование и анализ качества активов, которые будут проведены Национальным банком Республики Казахстан (НБРК), могут выявить скрытые проблемные кредиты в некоторых банках и определить возможные потребности в формировании дополнительных резервов и в капитале. Однако генерирование достаточных показателей рентабельности, скорректированных с учетом рисков, на протяжении всего цикла остается одной из наиболее труднодостижимых задач для большинства казахстанских банков, и их характеристики кредитоспособности и стабильность по-прежнему зависят от способности и готовности собственников финансировать рост банковского бизнеса за счет вливаний капитала», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, в S&P прогнозируют неравномерное распределение ликвидности и фондирования по банковскому сектору Казахстана в 2017 году.

«Бóльшие объемы ликвидности получат более крупные банки или банки, которые, по мнению участников рынка, являются более надежными, чем небольшие финансовые организации или банки, подверженные более высокому риску», — считают в международном рейтинговом агентстве.

Также в S&P отметили, что прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, являются «негативными» или помещенными в список CreditWatch с негативными ожиданиями, что отражает бóльшую вероятность негативных рейтинговых действий по сравнению с позитивными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Защищать потребправа абонентов сотовой связи должен госорган
Захарова ответила Киеву на заявление о Самойловой
Демократы-сенаторы отказались финансировать «стену Трампа»
В Киеве замуровали вход в центральное отделение Сбербанка
Столтенберг: независимая Шотландия лишится членства в НАТО
Юлия Тимошенко объяснила смену имиджа и отказ от косы
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Таиландским слонам накрыли фруктовые шведские столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь