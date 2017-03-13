S&P: Банковский сектор Казахстана нуждается в расчистке балансов

Об этом говорится в новом аналитическом отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings «Банковский сектор Казахстана переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной “расчистке” балансов», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«По нашему мнению, ключевым недостатком банковской системы Казахстана остается чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов по существу не отражают реальной ситуации: мы полагаем, что их доля (включая реструктурированные кредиты) может достигать 25−30% совокупных кредитов банковской системы. Это обусловлено по-прежнему значительным объемом проблемных кредитов, выданных в предыдущий период, на уровне банковской системы и возможным ухудшением качества активов вследствие политики агрессивного роста кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемой некоторыми участниками рынка в последнее время», — считают аналитики агентства.

При этом в S&P отметили, что ситуация в банковском секторе не стабилизируется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы.

«В настоящее время руководство страны обсуждает вопрос о возможном предоставлении банковскому сектору 2 трлн тенге, которые будут направлены на сокращение объема проблемных кредитов, однако, по всей видимости, только в крупных, наиболее системно значимых банках. Предстоящие стресс-тестирование и анализ качества активов, которые будут проведены Национальным банком Республики Казахстан (НБРК), могут выявить скрытые проблемные кредиты в некоторых банках и определить возможные потребности в формировании дополнительных резервов и в капитале. Однако генерирование достаточных показателей рентабельности, скорректированных с учетом рисков, на протяжении всего цикла остается одной из наиболее труднодостижимых задач для большинства казахстанских банков, и их характеристики кредитоспособности и стабильность по-прежнему зависят от способности и готовности собственников финансировать рост банковского бизнеса за счет вливаний капитала», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, в S&P прогнозируют неравномерное распределение ликвидности и фондирования по банковскому сектору Казахстана в 2017 году.

«Бóльшие объемы ликвидности получат более крупные банки или банки, которые, по мнению участников рынка, являются более надежными, чем небольшие финансовые организации или банки, подверженные более высокому риску», — считают в международном рейтинговом агентстве.



Также в S&P отметили, что прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, являются «негативными» или помещенными в список CreditWatch с негативными ожиданиями, что отражает бóльшую вероятность негативных рейтинговых действий по сравнению с позитивными.