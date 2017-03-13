Маск предложил запустить в Украине проект по сохранению энергии

«Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене ($250 за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому будет полная прозрачность», — написал Маск. Ранее он сообщил об успешном запуске проекта по сохранению энергии в Австралии на основе батарей Powerwall 2.

В ответ премьер-министр Владимир Гройсман выразил заинтересованность предложением и пообещал обсудить детали.

«Хорошая идея. Украина готова стать тестовой площадкой для инноваций. Давайте обсудим детали», — отметил глава украинского правительства на своей странице в Twitter.

Ранее премьер отмечал необходимость привлечения в Украину передовых технологий в различных отраслях экономики и производства. При этом использование возобновляемых источников энергии наряду с программами энергосбережения считаются наиболее приоритетными.