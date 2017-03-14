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11:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининградской области хотят внедрить льготную ипотеку для врачей

Правительство региона планирует разработать программу льготной ипотеки для медицинских работников. Об этом заявил врио вице-премьера регионального правительства Илья Баринов на пресс-конференции в понедельник, 13 марта.

Источник: Калининград.Ru

Конечно, вопрос с жильём необходимо решать для привлечения специалистов из других регионов. Приватизировать муниципальный фонд нельзя, это собственность региона. Сейчас смотрим с застройщиками и банками и прорабатываем программу льготной ипотеки. Это один из механизмов передачи квартир в собственность, — пояснил Баринов.

По его словам, в Калининграде большое количество непроданных квартир, поэтому такой вариант может быть опробован. Подробности механизма врио вице-премьера раскрывать не стал.

Чиновник также подчеркнул, что зарплата медицинского персонала в регионе отвечает требованиям «майских указов» президента РФ. «С Москвой и федеральными центрами мы, конечно, не конкурируем, но по сравнению с такими же регионами вполне конкурентная», — сказал Баринов.

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