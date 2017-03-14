Власти Калининградской области хотят внедрить льготную ипотеку для врачей
Правительство региона планирует разработать программу льготной ипотеки для медицинских работников. Об этом заявил врио
Правительство региона планирует разработать программу льготной ипотеки для медицинских работников. Об этом заявил врио
Конечно, вопрос с жильём необходимо решать для привлечения специалистов из других регионов. Приватизировать муниципальный фонд нельзя, это собственность региона. Сейчас смотрим с застройщиками и банками и прорабатываем программу льготной ипотеки. Это один из механизмов передачи квартир в собственность, — пояснил Баринов.
По его словам, в Калининграде большое количество непроданных квартир, поэтому такой вариант может быть опробован. Подробности механизма врио
Чиновник также подчеркнул, что зарплата медицинского персонала в регионе отвечает требованиям «майских указов» президента РФ. «С Москвой и федеральными центрами мы, конечно, не конкурируем, но по сравнению с такими же регионами вполне конкурентная», — сказал Баринов.