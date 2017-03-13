Теплотрассу в Сухарево полностью восстановили

Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото «тумана», минчане назвали ЧП «столичным филиалом Долины гейзеров».

«Непосредственный ремонт участка был окончен еще до полудня, а к двум часам дня начали заполнять магистраль терлоносителем», — рассказал Sputnik Мальков.

Таким образом, уже вечером в понедельник все котельные были переведены на совместную с ТЭЦ-4 работу — нагрузка на них стала меньше.

Отключенных от теплоснабжения потребителей не было уже днем в понедельник. Сейчас воскресная авария на участке, по информации энергетиков, никак не сказывается на минчанах.