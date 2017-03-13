Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
13 марта, источник: Sputnik.by

Теплотрассу в Сухарево полностью восстановили

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Поврежденный участок теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево полностью восстановлен, сообщил Sputnik в понедельник начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения «Белэнерго» Александр Мальков.

Источник: Sputnik.by

Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото «тумана», минчане назвали ЧП «столичным филиалом Долины гейзеров».

«Непосредственный ремонт участка был окончен еще до полудня, а к двум часам дня начали заполнять магистраль терлоносителем», — рассказал Sputnik Мальков.

Таким образом, уже вечером в понедельник все котельные были переведены на совместную с ТЭЦ-4 работу — нагрузка на них стала меньше.

Отключенных от теплоснабжения потребителей не было уже днем в понедельник. Сейчас воскресная авария на участке, по информации энергетиков, никак не сказывается на минчанах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко поддержал идею создания условий для беспилотных авто в РБ
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Демократы-сенаторы отказались финансировать «стену Трампа»
В Раду внесен законопроект о запрете двойного гражданства
Палата общин отклонила поправки к закону о Brexit
Оборонные расходы НАТО увеличились впервые с 2009 года
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь