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11:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарстат: больше всего в цене прибавили бананы

Краснодарстат обновил показатели цен на товары и услуги за февраль и сравнил их с прошлым месяцем.

Сильнее всего в продуктовой корзине подорожали бананы. Далее репчатый лук и лимоны. Сэкономить можно на свежих огурцах, апельсинах, свекле.

В сфере услуг — тоже изменения. Из приятных: автошколы края снизили стоимость обучения. Дешевле стали фотоаппараты, электрочайники, телевизоры. Выгоднее покупать их и смотреть программы о путешествиях. Ведь проезд в поезде подорожал, авиабилеты тоже прибавили в цене.

Увеличилась также стоимость отдельных лекарств и дизельного топлива.

Комментарии
1
Ирина Аверьянова
майл юморит..... так можно и продукты не приобретать, рассматривать картинки с едой
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