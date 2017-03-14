Краснодарстат: больше всего в цене прибавили бананы
Краснодарстат обновил показатели цен на товары и услуги за февраль и сравнил их с прошлым месяцем.
Краснодарстат обновил показатели цен на товары и услуги за февраль и сравнил их с прошлым месяцем.
Сильнее всего в продуктовой корзине подорожали бананы. Далее репчатый лук и лимоны. Сэкономить можно на свежих огурцах, апельсинах, свекле.
В сфере услуг — тоже изменения. Из приятных: автошколы края снизили стоимость обучения. Дешевле стали фотоаппараты, электрочайники, телевизоры. Выгоднее покупать их и смотреть программы о путешествиях. Ведь проезд в поезде подорожал, авиабилеты тоже прибавили в цене.
Увеличилась также стоимость отдельных лекарств и дизельного топлива.