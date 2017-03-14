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11:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане 7,6 процента населения с доходами ниже прожиточного минимума

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 7,6 процента. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению замминистра экономики республики Олег Пелевин.

По словам докладчика, данный показатель среди всех субъектов России мониторится только в Татарстане. «Поэтому с остальными регионами данную информацию мы не можем сравнить», — сказал он.

Замминистра напомнил, что в 2016 году объем инвестиций, привлеченных на развитие экономики и социальной сферы, сохранен в сопоставимых ценах на уровне 2015 года, и составил 642,5 млрд рублей.

«По итогам января текущего года валовой региональный продукт вырос на 4,3 процента, прирост промышленного производства составил 104,7 процента, рост в сельском хозяйстве — 101,5 процента. При этом отмечается некоторое снижение динамики в строительстве — 99,5 процента, розничной торговле — 99,4 процента», — констатировал Пелевин.

Он рассказал, что в секторе малого и среднего бизнеса работают 144 тыс. предпринимателей, на 6 тыс. больше, чем в 2015 году. «Оборот малых и средних предприятий вырос на 14 процентов, — подчеркнул представитель Минэкономики РТ. — По итогам 2016 года на объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства произведено продукции на 167,5 млрд рублей, что составляет 8,5 процента от общего объема промышленного производства республики».

Замминистра отметил, что на действующих 62 промышленных площадках в муниципалитетах работают 354 резидента, создано 6,7 тыс. рабочих мест. Объем отгруженной продукции резидентов по итогам прошлого года составил 14 млрд рублей.

Депутат Николай Рыбушкин поинтересовался, что предпринимает Правительство, чтобы остановить рост цен и повысить уровень заработной платы в республике. «Сейчас идет замедление инфляции. Ситуация выравнивается. В первую очередь все меры касаются создания новых высокопроизводительных рабочих мест. На это направлены “Иннокам”, территории опережающего социально-экономического развития. Во всех инвестиционных проектах средняя заработная плата выше, чем в целом по отрасли. За два года количество промышленных площадок увеличилось в три раза», — ответил Пелевин, добавив, что в настоящее время население «переориентировалось на денежное сбережение».

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