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13 марта, источник: РИА Новости

Каир пересмотрит стоимость визы для россиян в течение 10 дней

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости/Прайм. Туристические власти Египта в течение 7−10 дней еще раз рассмотрят вопрос об изменении стоимости египетской визы для россиян, сообщил председатель управления по туризму Египта Хишам эль-Демери на пресс-конференции в Москве, чьи слова приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Я знаю, многих волнует вопрос повышения стоимости визы, это решение было принято несколько недель назад. Я понимаю беспокойство, это достаточно большой скачок. Но недавно я встречался с премьер-министром Египта, он пообещал, что в течение 7−10 дней еще раз рассмотрит этот вопрос, может быть, стоимость будет изменена. Но я хочу подчеркнуть, что каким бы ни было окончательное решение, на туристическом трафике в Египет оно не скажется», — отметил Хишам эль-Демери.

При этом представители туристических властей Египта о каких-либо специальных скидках для российского рынка в ходе пресс-конференции не упомянули, однако подтвердили информацию о том, что туры в Египет могут в рублях оказаться дешевле на 30%, чем до запрета полетов, отмечает ассоциация.

«Из-за текущего курса египетского фунта к доллару и одновременного укрепления рубля туры и так получаются довольно экономичными. Если в 2014 году, когда доллар США в России стоил 70 рублей, 100 долларов можно было поменять на 900 египетских фунтов, то сейчас, когда доллар равен 58−59 рублей, за 100 долларов можно приобрести 1,8 тысячи фунтов», — отметил Хишам эль-Демери.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что подписание протокола об авиабезопасности с Египтом может произойти уже в марте. Это будет способствовать восстановлению авиасообщения между странами.

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