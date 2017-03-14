Антитабачная концепция лишилась спорных моментов

Как рассказали «Известиям» источники в правительстве, эти и другие правки в проект внес Минздрав, чтобы исключить спорную конкретику.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» лишилась спорных моментов, касающихся запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года и резкого повышения акцизов на табак.

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«Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», — прокомментировал одну из правок замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Что касается второй спорной инициативы, предполагавшей постепенно приблизить ставки акцизов до среднеевропейского уровня, то и здесь Минздрав оставил только намерение поднять сборы и установить налог на табачную продукцию, не конкретизируя.

Эксперты считают, что после исчезновения этих спорных моментов сигареты не получится «сделать предметом роскоши», как задумывалось, и вообще положения концепции могут «остаться на бумаге».