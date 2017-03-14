Антитабачная концепция лишилась спорных моментов
Минздрав перестал настаивать на введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года.
Минздрав перестал настаивать на введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года.
«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» лишилась спорных моментов, касающихся запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года и резкого повышения акцизов на табак.
Как рассказали «Известиям» источники в правительстве, эти и другие правки в проект внес Минздрав, чтобы исключить спорную конкретику.
«Представляется, что предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года, что противоречит Конституции и гражданскому законодательству», — прокомментировал одну из правок замминистра экономического развития Олег Фомичев.
Что касается второй спорной инициативы, предполагавшей постепенно приблизить ставки акцизов до среднеевропейского уровня, то и здесь Минздрав оставил только намерение поднять сборы и установить налог на табачную продукцию, не конкретизируя.
Эксперты считают, что после исчезновения этих спорных моментов сигареты не получится «сделать предметом роскоши», как задумывалось, и вообще положения концепции могут «остаться на бумаге».
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