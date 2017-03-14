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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

У побережья Владивостока появится «Дом в море» в форме лайнера

Гостинично-жилой комплекс будут строить инвесторы из КНР.

Источник: VLADNEWS

В прибрежной зоне Владивостока китайские бизнесмены построят гостиничный комплекс «Дом в море» в форме современного лайнера: здесь будет предусмотрена возможность как семейного отдыха, так и проведения деловых встреч. Комплекс компании «Sheen Creation Holdings» будет состоять из 5-звездочного отеля, торгового центра, спортивно-оздоровительного комплекса, детского сада, кинотеатров, концертных площадок, баров, ресторанов, бассейнов, зимнего сада и автопарковки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Проект планируется реализовать до 2021 года.

Этот и другой проекты обсудили инвесторы из КНР с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым на встрече в рамках «дня китайского инвестора» в Хабаровске.

Также интересен проект компании «Wen Lian Aquaculture», которая собирается создавать на острове Попова морской биотехнопарк «Островной». Компания уже реализует в Ольгинском районе края проект по выращиванию гребешка и трепанга — и теперь планирует расширить свое присутствие на рынке. Инвесторы намерены вложить в проект порядка 200 миллионов долларов. Реализация проекта на острове Попова во Владивостоке позволит компании увеличить объём производства марикультуры на 30%.

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