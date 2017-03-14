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05:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Обязательства банка «Енисей» оценили почти в 6 млрд рублей

Судебное заседание назначено на 13 апреля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск о банкротстве банка «Енисей». Истцом по делу выступает Центробанк. Судебное заседание назначено на 13 апреля.

3 марта Центробанк обратился в суд с требованием признать банк «Енисей» банкротом. Как следует из материалов дела, стоимость имущества банка недостаточна для исполнения им обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Активы банка составляет 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств банка составляет 5,8 млрд рублей.

Кроме того, стало известно, что в начале февраля у банка похитили грузовик с документами.

25 января ЦБ вынес предписание банку «Енисей», ограничивающее на полгода ряд финансово-кредитных операций. 1 февраля ЦБ вынес еще одно предписание — банку было запрещено осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по перечислению средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, открывать новые филиалы. 9 февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

Банк «Енисей» создан в ноябре 1990 года на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР, имеет филиал в Москве, девять операционных офисов и пять дополнительных. Основными акционерами, по данным Банка России, являются московские ООО «Дивити-Инвест», ООО «Примьеро Групп», ООО «Лантана-Инвест», ООО «Станлей», ООО «Арте Холдинг» и ООО 2Дженирал Финанс (все владеют по 10,01% акций банка).

По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 254-е место в банковской системе РФ.

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