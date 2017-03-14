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04:54 (мск), источник: VLADNEWS

Компания-перевозчик во Владивостоке оштрафована на 16 тысяч рублей

Проверки работы общественного транспорта проходят во Владивостоке в ежедневном режиме.

Сразу два уведомления о наложении штрафа направлено в адрес руководства компании «Скорость» во Владивостоке, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Они оформлены в управлении транспорта администрации города за нарушение водителями предприятия графика движения и недовыпуск автобусов на линию.

Оба нарушения перевозчик допустил 6 марта. В этот день на маршруте № 86 «Семеновская — Нерчинская», где работают автобусы компании «Скорость», не было задействовано ни одной машины. Такие данные предоставили в муниципальном казенном учреждении «Автоматизированный диспетчерский центр»,

Еще один штраф предприятие будет вынуждено заплатить после проверки, которую провели сотрудники управления транспорта. На основании обращений граждан специалисты выясняли, как работают автобусы, чьи маршруты проходят через ДВФУ в сторону «Приморского океанариума».

В ходе проверки, которая проводилась 6 марта в 13 часов 30 минут, было обнаружено, что автобус с номером ВО 652/25, следовавший по маршруту № 74 «Баляева — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум», высадил пассажиров на остановочном пункте «ДВФУ: Южные ворота», после чего развернулся и, игнорируя маршрут движения, подал автобус на посадку на остановку «ДВФУ: Южные ворота» в сторону центра города. Таким образом автобус не доехал до остановки «Приморский океанариум» около трех километров.

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