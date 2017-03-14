В Иркутске отремонтируют покрытие улицы Байкальской
Некачественное дорожное покрытие улицы Байкальской отремонтируют в Иркутске.
Некачественное дорожное покрытие улицы Байкальской отремонтируют в Иркутске.
Некачественное дорожное покрытие на ул. Байкальской в Иркутске переделают за счёт подрядной организации до 10 мая 2017 года. Как сообщает 13 марта
Генеральный директор ООО «ИркутскДорСтрой» Вадим Станкевич отметил, что его организация, выступавшая подрядчиком, отремонтирует дорогу в рамках гарантийных обязательств в обозначенный срок. Глава города дал поручение комитету городского обустройства тщательно следить за ходом работ.