В Иркутске отремонтируют покрытие улицы Байкальской

Некачественное дорожное покрытие на ул. Байкальской в Иркутске переделают за счёт подрядной организации до 10 мая 2017 года. Как сообщает 13 марта пресс-служба городской администрации, такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Напомним, в октябре 2016 года от остановки «Диагностический центр» до развязки плотины ГЭС. Была проведена битумно-минеральная обработка асфальта, но в феврале 2017 года на покрытии появились дефекты. Лабораторные исследования показали, что нарушена технология производства смеси.

Генеральный директор ООО «ИркутскДорСтрой» Вадим Станкевич отметил, что его организация, выступавшая подрядчиком, отремонтирует дорогу в рамках гарантийных обязательств в обозначенный срок. Глава города дал поручение комитету городского обустройства тщательно следить за ходом работ.