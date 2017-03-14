Строительства дорожной развязки в Ангарске добивается Андрей Левченко

Строительства кольцевой развязки в Ангарске намерен добиваться депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко. Как 10 марта 2017 года «Байкал Инфо» рассказал сам депутат, самыми проблемными участками дороги в городе является улица Чайковского и Ленинский проспект, где постоянно образуются большие пробки. Решить эту проблему может строительство кольцевой развязки.

По словам депутата, правительство Иркутской области и администрация Ангарского городского округа готовы финансировать строительство развязки. «Проект уже сделан, а вот с экспертизой пока проблемы, — рассказал Андрей Левченко. — Ранее проект отправили на экспертизу, но возникли вопросы, поэтому было получено отрицательное заключение». Сейчас необходимо устранить все недочеты, допущенные проектировщиками. В эту работу готов активно включиться депутат — он поспособствует, чтобы проект в кратчайшие сроки был переделан, тогда ДПС получит положительное заключение экспертизы. Такая спешка необходима, чтобы начать строительство развязки уже в нынешнем году. Андрей Левченко прогнозирует, что проблема будет разрешена в течение следующих полутора-двух месяцев.