Новосибирская область получит миллиард рублей на ремонт дорог

Не каждому региону так повезло, а мы отстояли право на федеральный миллиард на развитие дорог новосибирской агломерации. В кабинете исполняющего обязанности министра транспорта региона обсуждаются преимущества программы. Только в этом году 100 километров обновленных магистралей появилось в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово. Плюс новые светофоры и пешеходные дорожки.
Евгений Раков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области: «Я считаю, что этот миллиард федеральных денег плюс наше софинансирование в таком же объёме позволит восстановить эксплуатационные характеристики дорог новосибирской агломерации».
А ещё Станционная, Немировича-Данченко, Восход — в общем-то, неплохие дороги. Михаил Мезенцев ремонтировать их смысла не видит. Потратить бы с пользой бюджетные миллионы — на те же выезды из города, настаивает водитель и общественный активист.
Михаил Мезенцев, официальный представитель Федерации автовладельцев России по Новосибирску: «Восточный въезд — с восточной стороны и Северного объезда, там где находится Пашинский переезд, эту дорогу все знают — её давно уже нужно было реконструировать».
Куда бросить силы ремонтников в этом году спросить новосибирцев, действительно, не успели.
Но предложения принимают — на будущее. На сайте областного правительства и Минтранса. Форма свободная. Здесь же сама программа развития дорожной инфраструктуры — с названиями улиц, суммами на ремонт. Объемный документ — скорее ориентир. Планы — на 9 лет вперед. Однако будет ли федеральная поддержка столь долгой — гарантий нет. Все зависит, в том числе, и от качества ремонта: удержим ли планку.
Олеся Герасименко, корреспондент: «Если НСО продолжит получать федеральное софинансирование, то обновление ждёт не только десятки дорог агломерации, но и мостовые переправы. Так, согласно программе, в планах капитально отремонтировать Димитровский мост с дамбами в 2021 году, ещё через год — Октябрьский мост, а в 2023 — дамбу и мост ГЭС».
Сегодня качеством новосибирских дорог доволен лишь каждый пятый — официальные данные подтвердил наш опрос водителей. К 2025 году, прогнозируют эксперты Минтранса, положительных отзывов будет подавляющее большинство.