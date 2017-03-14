Новосибирская область получит миллиард рублей на ремонт дорог

Не каждому региону так повезло, а мы отстояли право на федеральный миллиард на развитие дорог новосибирской агломерации. В кабинете исполняющего обязанности министра транспорта региона обсуждаются преимущества программы. Только в этом году 100 километров обновленных магистралей появилось в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, Кольцово. Плюс новые светофоры и пешеходные дорожки.

Евгений Раков, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области: «Я считаю, что этот миллиард федеральных денег плюс наше софинансирование в таком же объёме позволит восстановить эксплуатационные характеристики дорог новосибирской агломерации».

А ещё Станционная, Немировича-Данченко, Восход — в общем-то, неплохие дороги. Михаил Мезенцев ремонтировать их смысла не видит. Потратить бы с пользой бюджетные миллионы — на те же выезды из города, настаивает водитель и общественный активист.

Михаил Мезенцев, официальный представитель Федерации автовладельцев России по Новосибирску: «Восточный въезд — с восточной стороны и Северного объезда, там где находится Пашинский переезд, эту дорогу все знают — её давно уже нужно было реконструировать».