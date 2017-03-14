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05:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Алмазный» таможенный пост откроется в свободном порту Владивосток

Он будет осуществлять контроль в отношении перемещаемых драгоценных камней и драгоценных металлов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 марта, PrimaMedia.

Первый на Дальнем Востоке «алмазный» таможенный пост откроется в свободном порту Владивосток. Он будет осуществлять контроль в отношении перемещаемых драгоценных камней и драгоценных металлов совместно с контролерами Гохрана России, сообщили ИА ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.

Создание такого поста позволит усилить контроль за предусмотренными законодательством операциями, а также совершать таможенные операции и производить таможенный контроль в кратчайшие строки.

Дальневосточный специализированный таможенный пост Центральной акцизной таможни создан в соответствии с приказом ФТС России от 26 декабря 2016 года № 2416. Таможенный пост размещен на территории склада временного хранения ООО «Евразийский алмазный центр» в свободном порту Владивосток, по адресу: 692 756 Приморский край, г. Артем, ул. Владимира Сайбеля, д. 41.

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