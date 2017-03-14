Омская область заработала на аренде собственности 13,8 млн рублей

Как сообщили в региональном министерстве имущественных отношений, план по неналоговым поступлениям в областную казну за первые два месяца 2017 года выполняется в соответствии с прогнозными ожиданиями. Так, с начала года бюджет пополнился на 13,8 млн рублей за счет аренды областной собственности.

В том числе доходы от аренды казенного имущества составили 3 млн рублей, доходы от сдачи в аренду имущества, которое находится на оперативном управлении областных учреждений, — 2,4 млн рублей. При этом больше половины поступлений пришло от арендной платы за земли, состоящие в собственности региона, — 8,4 млн рублей.

— Общий план неналоговых доходов от управления и распоряжения областной собственностью на текущий год утвержден на уровне 374 млн рублей, — уточнили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что в прошлом году этот показатель был равен 220 млн рублей.