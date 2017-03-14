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06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Демонтаж аварийного моста в Минусинске не устроил прокуратуру

Ранее появлялись сообщения о нарушениях в ходе работ.

Источник: 24.mchs.gov.ru

Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о нарушениях в ходе демонтажа аварийного моста через протоку Енисея в Минусинске. Ранее сообщалось, что подрядчик загрязнял реку строительными отходами.

В пресс-службе ведомства рассказали, что организация «Ликвидатор» не огородила территорию должным образом. Мусор складировался за пределами площадки, а иногда вывозился прямо на лед реки. При этом подрядчик не имел разрешения об использовании водного объекта.

Минусинская межрайонная прокуратура направила директору компании представление с требованием исправить ситуацию. Сейчас документ находится на рассмотрении. Также в отношении подрядчика заведены дела по двум статьям КоАП, которые находятся на рассмотрении в Крайстройнадзоре и Минприроды Красноярского края. Кроме того, в марте запланирована проверка с привлечением Росприроднадзора и Росрыболовства, пояснили в прокуратуре.

Напомним, в конце января подрядчика по демонтажу моста уличили в нарушении правил проведения работ. Во время сноса конструкций рабочие закидали реку мусором.

По данным минусинских СМИ, компания «Ликвидатор» также работает на разборе местной котельной. Конкурс проводился на два проекта отдельно, однако победитель аукциона решил их «объединить».

Также фирму уличили в потенциальном срыве сроков сдачи работ. Местных жителей не устраивает темп демонтажа, которого придерживается компания. Полностью снести конструкцию нужно к 1 апреля, однако не исключен перенос срока.

Напомним, один из пролетов моста через Минусинскую протоку Енисея рухнул 14 марта прошлого года. По данным следствия, в момент инцидента на переправе находились люди и техника. В результате происшествия пострадали 6 человек, а СК завел уголовное дело.

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