На реконструкцию аэропорта в Норильске потратят 1,78 млрд рублей
Сейчас идет прием заявок от потенциальных подрядчиков.
Сейчас идет прием заявок от потенциальных подрядчиков.
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявило конкурс на реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель» в Норильске. Согласно официальному сайту госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,78 млрд рублей.
Сейчас идет прием заявок от всех желающих заняться реконструкцией. Документы принимаются до 31 марта. Подвести итоги конкурса планируют 14 апреля.
Напомним, в этом году стартует второй этап реконструкции
Основные работы по реконструкции ВПП будут проводиться летом 2017 и 2018 годов без закрытия аэропорта. Планируется дополнительно перевозить пассажиров через Сургут и Новый Уренгой. Кроме того, останутся прямые рейсы в Красноярск.