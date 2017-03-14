На реконструкцию аэропорта в Норильске потратят 1,78 млрд рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявило конкурс на реконструкцию объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель» в Норильске. Согласно официальному сайту госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,78 млрд рублей.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих заняться реконструкцией. Документы принимаются до 31 марта. Подвести итоги конкурса планируют 14 апреля.

Напомним, в этом году стартует второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель». Ее длина будет временно сокращена до 1510 метров. Воздушное сообщение с Норильском прерываться не будет, однако приземляться в местном аэропорту смогут только самолеты малой авиации.

Основные работы по реконструкции ВПП будут проводиться летом 2017 и 2018 годов без закрытия аэропорта. Планируется дополнительно перевозить пассажиров через Сургут и Новый Уренгой. Кроме того, останутся прямые рейсы в Красноярск.