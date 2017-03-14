Михаил Расин: «В центре города кладбищ быть не должно»

— Сейчас идёт разработка проекта строительства новой спортивной площадки сразу за кинотеатром «Маяковский». Но ведь здесь находится старое кладбище?

— Никакого кладбища там не было, и вообще, в центре города их быть не может. Проект уже согласован с Омской епархией. Центр города должен быть благоустроен, а сейчас это заросший пустырь. По инициативе инвесторов с нашей поддержкой на этом месте появится современный спортивный городок под открытым небом. Здесь можно будет проводить различные мероприятия, делать зарядку, а потом идти в кинотеатр. Владельцы здания заинтересованы в развитии инфраструктуры. И мы хотим, чтобы спортивных объектов было больше. Сейчас происходит согласование с департаментом архитектуры, но, в любом случае, проект представят на публичные обсуждения.

— По новым правилам, которые установил региональный Минздрав, все дети, посещающие спортивные секции, два раза в год обязаны проходить серьёзную медицинскую комиссию. Это необходимость или перестраховка?

— У меня к этому вопросу сложное отношение. Да, здоровье нужно проверять. Дети его теряют в силу различных причин. Обязательно должен быть врач спортивной медицины, который может оценить готовность организма к нагрузкам. А таких сейчас единицы. Я не могу сказать, что медобследование не нужно проходить, а качество его мне сложно оценивать. Этот вопрос лучше задать Минздраву. Его задача сделать так, чтобы всё это было просто и доступно, без очередей. Если у всех, кто сейчас участвует в спортивных мероприятиях, требовать справки, то половина просто не придёт.

— Весной на дорогах становится больше машин, появляются и велосипедисты. Пригодны ли магистрали для них?

— Дороги ремонтируются, поэтому, конечно, они будут пригодны и для велосипедистов. Для нас сейчас главное — вопрос безопасности. Весной мы будем восстанавливать те велосипедные дорожки, которые уже существуют. Мы заказали проект дорожки, которая должна связать Зелёный остров и Советский парк. Частично она будет проходить по тротуару или по краю дороги, но миновать улицу Красный Путь не получится. Везде будут оборудованы пандусы и съезды. Это дорогостоящий проект, но благодаря ему по центру города можно будет проехать на велосипеде.

Досье. Михаил Расин родился 23 марта 1951 года в Омске. В 1972 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал преподавателем кафедры конькобежного спорта и фигурного катания. Отличник физической культуры и спорта, ветеран труда.